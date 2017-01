Allenamenti premaman per Belen

Scatto dalla palestra su Facebook

17/1/2013

"Un po' di palestra non fa mai male", scrive Belen postando l'ennesimo scatto che documenta il sereno andamento della sua gravidanza. La pancia sembra sparita, dietro la t-shirt, il sorriso è radioso il volto rilassato. La bella showgirl, super sexy in tenuta ginnica, ci tiene a mantenersi in forma e non sarà la dolce attesa a farle trascurare le sue curve hot...

foto Facebook

A gambe scoperte, con indossa solo gli slip, Belen procede all'autoscatto ammiccando maliziosamente. Dopo aver presenziato alla sfilata di Stefano De Martino in gonna a Milano, Belen è ora ospite a Pitti Bimbo. Quale occasione migliore per una donna in dolce attesa? La sexy showgirl avrà modo di pensare bene al guardaroba e agli accessori per il piccolo Santiago il cui arrivo è previsto tra il 20 e il 22 aprile prossimo.



Il conto alla rovescia sta quindi quasi per iniziare, ma sia lei sia Stefano sono pieni di impegni, tra moda e televisione. Per ora come se nulla fosse, quando il bebè nascerà ci sarà tempo per fermarsi un po' a riflettere...