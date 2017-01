Sfilata a luci rosse per Barbara e Alessandra

Topless e lato B in primo piano per Guerra e Sorcinelli

17/1/2013

Come trasformare un negozio di biancheria intima in un set a luci rosse. E' quanto sono riuscite a fare Barbara Guerra e Alessandra Sorcinelli in un pomeriggio di shopping milanese. Tra tanga, body in pizzo e reggiseni, hanno scaldato gli obiettivi dei paparazzi con topless e lato B in primo piano. Disinibite e audaci, non hanno saputo resistere al cinguettio su Twitter. “Noi siamo blackdashian sexy, raffinate e molto seducenti”, scrive la Guerra.

foto Olycom



Non appena si sono spenti i riflettori sulla Man Milan Fashion Week, le due amiche per la pelle si sono ritagliate una piccola ma significativa passerella all'interno del negozio Agent Provocateur. Tanto tempo a disposizione per provare e riprovare sexy lingerie ad alto tasso erotico e maneggiare qualche frustino. Il generoso décolleté di Barbara, accuratamente lasciato scoperto dalla sua mano, e il primo piano sul lato B di Alessandra, esaltato da un body tutto pizzo, meritano più di un applauso.



Alla fine non sappiamo cosa abbiano acquistato, ma siamo certi che i loro compagni non resteranno delusi.