Shakira, pancione nudo con Piquè

Per promuovere il babyshower

17/1/2013

Hanno vissuto la “loro” gravidanza online, tenendo informati i fan. Lui ha persino scherzato sul lieto evento, lei ha usato la via social per ufficializzare di essere incinta. Ora che il pancione è lievitato e il momento della nascita dell'erede si avvicina, postano sui rispettivi profili una fotografia che li ritrae insieme a petto-pancia nudo per celebrare il babyshower e invitano i followers a fare donazioni per l'Unicef. Ecco Shakira e Piqué...

foto Olycom

La cantante e il calciatore hanno scelto di aiutare i bambini poveri e meno fortunati e con l'hashtag #babyshower invitano a seguire la nascita del loro primogenito. La cartolina per l'Unicef e dolce e romantica: lei sorridente si tiene il grosso pancione nudo, lui – a petto nudo – l'aiuta tenendole la mano e con il braccio la stringe delicatamente.