Vip in dolce attesa, ecco i pancioni lievitati

La Pedrotti mostra il suo profilo "arrotondato"

16/1/2013

Crescono le pance delle mamme vip. Da quella di Shakira, prossima al parto, a quella di Katia Pedrotti che con un autoscatto mostra di profilo un bel pancione. Anche per la bellissima Serena Autieri c'è stata un'esplosione di curve, per non parlare di Belen, Carmen Russo e Lola Ponce. Se appena evidente è il ventre di Carolina Marcialis, ancora contenuto è quello di Francesca Senette.

foto Olycom



Mentre Martina Stella, Raffaella Fico, Alessia Fabiani e Jessica Mazzoli sono passate da poco a poppate notturne e pannolini, non sono poche le colleghe che stanno aspettando il loro turno.



La pop star Shakira, ormai di casa a Barcellona, si fa pizzicare alla presentazione del libro del padre mentre bacia e tiene per mano il suo Piqué. Con il pancione in bella vista, scherzi a parte, le mancano poche settimane per mettere alla luce il suo bambino. Si avvicina anche il momento tanto atteso da Carmen Russo che potrà finalmente tenere tra le braccia la sua Maria.



Dovranno aspettare la primavera l'attrice Serena Autieri, fotografata di recente a teatro, la bellissima Belen, impegnata a presenziare alle sfilate milanesi, Katia Pedrotti, in attesa del suo secondo bimbo e Lola Ponce. Anche Carolina Marcialis, alla sua seconda gravidanza, darà alla luce un bebè prima dell'estate, così come la giornalista Francesca Senette, già madre di Alice.