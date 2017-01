Eli, una "zitella" così non si era mai vista

La Canalis non perde una sfilata

16/1/2013

Inarrestabile Elisabetta. Dev'essere una gran fatica seguire le sfilate della moda e cambiarsi d'abito per ogni parterre, ma la Canalis sembra perfettamente a suo agio nel ruolo della prezzemolina della moda. In prima fila da Dsquared2 a Milano si è presentata con un abito rosso fuoco con rossetto in tinta e sguardo accattivante, poi ha sfilato il colore scarlatto per indossare un abito nero e correre da Diesel con l'amica Eva Riccobono.

foto Instagram

Gli impegni professionali legati alla moda sono veramente serrati, ma sulla sua pagina Twitter c'è un ricco resoconto di ogni suo movimento e soprattutto di ogni look, compreso trucco e parrucco. Dal red al black passando per momenti meno sfavillanti con i capelli arruffati nelle mani dell'hair stylist o in leggings alle prese con la scelta delle scarpe più adatte.



ma se sul piano lavorativo l'agenda è molto ricca, quella sentimentale non va di pari passo. Qualche giorno fa ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, la ex velina ha detto: “C’è sempre stato il desiderio di accasarmi... Però si sa, queste cose non si possono pianificare. Il destino farà il suo corso di...zitellaggine. Ci sono dei periodi nella vita in cui non attrai, non vuoi uomini intorno, li respingi. E’ una cosa inconscia, non li vai a cercare. Perciò di conseguenza non stai neanche a curarti se qualcuno ti chiama o non ti chiama. Sei presa dalle tue cose”.