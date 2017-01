Le follie sessuali di Lory e del suo toy boy

La Del Santo si racconta a "Chi": "Gennaro è passionale"

16/1/2013

Viene da Napoli, ha gli addominali scolpiti, "pallottole sotto la pelle", caldo e "sempre disponibile a nuove pratiche amorose". Si chiama Gennaro Lillio ed è il nuovo baby fidanzato di Lory Del Santo, che a "Chi" racconta la sua nuova love story sotto le lenzuola. 33 gli anni di differenza tra loro...

foto Chi

Ma questo è solo un dettaglio, per la Del Santo quel che conta è l'intesa. Specie quella sessuale. E con Gennaro è alle stelle: "La prima volta eravamo seduti in cucina a casa mia e io sentivo la carica erotica che c'era tra noi. Ho iniziato a dargli piccoli baci..." racconta a "Chi". Le cinquanta e più sfumature di grigio della vita di Lory sono un vero e proprio libro a luci rosse.



Perché questa donna, che ha fatto perdere la testa a Eric Clapton e George Harrison e che mantiene un sex appeal inalterato anche a 54 anni, sembra possedere una carica sessuale davvero instancabile. "Ho fatto cilecca solo con Julio Iglesias. Nonostante io mi sia applicata i risultati sono stati deludenti", spiega l'attrice.



Con Gennaro invece è un vero vulcano in continua esplosione, da novembre quando si sono incontrati per la prima volta: "Io sono napoletano e non mi deve insegnare niente nessuna. Ma Lory è riuscita a insegnarmi qualcosa", spiega il toyboy. A cui la Del Santo in veste di regista ha persino dedicato un video curandone anche il montaggio. Due minuti e mezzo di riprese del suo baby amante immortalato in pose sexy, con quegli addominali scolpiti in primo piano e quel viso d'angelo, da bambino, che ha sedotto la bella Lory.