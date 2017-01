Guenda e Cecilia amiche, più che amiche

Bacio saffico e bollente tra Canessa e Capriotti

16/1/2013

Sono amiche, molto amiche e l'intimità tra loro non conosce inibizioni. Guendalina Canessa non resiste all'esplosivo décolleté di Cecilia Capriotti e glielo bacia in uno scatto saffico: "Ogni volta che guardo questa foto rido per ore ahahahahahah", scrive Guenda, poi qualche post più in giù le due si scambiano "promesse" di matrimonio: "Mi vuoi sposare", chiede la Canessa, "Sì sposiamoci" cinguetta Cecilia.

foto Twitter

Ironiche, divertite e single, magari anche un po' deluse dall'universo maschile, le due showgirl giocano a fare le "amiche tropo amiche" con chiari rimandi saffici. Insieme in vacanza, ai party e ovunque ci sia da divertirsi e da farsi fotografare la Capriotti e la Canessa sembrano proprio inseparabili.



E allora perché non scherzare un po' sulle possibili implicazioni lesbo? Un fedele follower "abbocca" con altrettanta ironia e scrive: "Peccato che non ci riproduca per scissione se no dalla vostra unione nasceva la donna più bella mai esistita". Cecilia e Guenda si divertono a insinuare il saffico dubbio e continuano a farsi fotografare insieme. Sexy, conturbanti e senza freni.