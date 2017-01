Caterina, fuga d'amore in Kenya con Guido Maria

Baci e coccole per la sexy showgirl in bikini

16/1/2013

Baci bollenti e coccole in mare per Caterina Balivo e il suo compagno Guido Maria Brera che a Watamu, in Kenya si sono concessi qualche giorno di relax e di intimità. Nella prima vacanza da soli dopo la nascita, sette mesi fa, del piccolo Guido Alberto, la presentatrice e il finanziere hanno messo da parte i loro impegni per concentrarsi sulla vita di coppia. La showgirl in bikini è super sexy. A pochi mesi dal parto è già tornata in splendida forma fisica.

foto Twitter



Passeggiate mano nella mano, gite in barca e scherzi in acqua hanno reso il soggiorno dei due piccioncini indimenticabile. Del resto, dopo il bacio sotto il vischio con cinguettio su Twitter (“Baciatevi tutti sotto al vischio! Mangiate tante lenticchie e 3 chicchi d'uva. Vi auguro un 2013 come il mio”), abbiamo avuto conferma che la loro storia procede a gonfie vele.



Quella in Kenya è una fuga d'amore che ha quasi il sapore di una luna di miele. Tra sguardi, sorrisi, lunghi baci e giochi in acqua, la Balivo e Brera sembrano divertirsi molto. La showgirl, con le curve al posto giusto, è assolutamente irresistibile.