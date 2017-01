Valeria Marini sposa di maggio

All'altare con il compagno Gianni Cottone l'11 in Vaticano

15/1/2013

Aveva annunciato il suo matrimonio da tempo, senza mai parlare di date, ma questa volta Valeria Marini, sulle pagine di Chi, in edicola domani, ufficializza le sue nozze con Giovanni Cottone: “Sarà l'11 maggio, in chiesa, in Vaticano, davanti a Sua eccellenza monsignor Francesco Gioia”. Testimone di Gianni sarà Gigi D'Alessio, Valeria invece avrà al suo fianco Anna Tatangelo, Maria Grazia Cucinotta e Ivana Trump.

foto Twitter

Non è uno scherzo, anche la Marini presto avrà la fede al dito: "Gianni me lo aveva chiesto da tempo, ma lo facciamo adesso, perché è un passo importante e volevamo essere sicuri. Una relazione è fatta di sentimento, e questo è stato subito forte. Ma anche di equilibrio, cosa che è giusto verificare nel tempo".



Al settimanale Valeria racconta che il matrimonio verrà celebrato a “Roma, ma in maniera riservata, da soli, con il prete. E' bello e impegnativo”. Ovviamente non mancheranno i testimoni, tutti vip. Per Gianni "Gigi D'Alessio, amico carissimo e primo a sapere del nostro progetto". Valeria, invece, ha scelto "Anna Tatangelo, Maria Grazia Cucinotta e Ivana Trump".



E impegnativa sarà anche la scelta dell'abito nuziale: "Parlando con un amico - dice - mi è venuta l'idea di lanciare un concorso sul mio blog. Sceglierò, e farò realizzare, un modello tra quelli che mi verranno mandati dai fan".



Infine Valeria Marini, impegnata come attrice e stilista, non nega che tra i suoi progetti c'è anche quello di diventare madre: “Ci sposiamo anche per questo, per costruire qualcosa insieme. Gianni ha già un figlio, Andrea, di 23 anni, e fa un po' il papà anche con me. Un figlio è il mio sogno, si tratta solo di dedicarsi al progetto. E chi mi dice che ho 45 anni, sappia che, dentro, sono giovanissima, quasi trentenne".