Silvia Abbate, trasparenze sul décolleté

La ex Pupa non porta il reggiseno

15/1/2013

Abito nero semitrasparente sul seno, audace, senza reggiseno, molto scosciato, con gambe in bella vista e spacco quasi inguinale. Ecco una sbalorditiva Silvia Abbate provare alcuni capi griffati e sensuali. La ex Pupa si occupa di un blog di moda da qualche mese, Silvia in the sky, e da allora realizza quotidiani servizi fotografici in cui si fa ammirare per il suo fisico al top e la sua passione per l'abbigliamento.

foto Ufficio stampa

Da una seduta in palestra a un outfit, la vita di Silvia è documentata passo dopo passo via social. Glamour, modaiola, ma anche mamma attenta e premurosa, la Abbate sa miscelare quel pizzico di sex appeal con la classe, l'originalità e a volte anche l'irriverenza. Eccola posare ora con un abito lungo, nero, decisamente hot grazie all'effetto vedo-non vedo creato proprio sul décolleté, merito delle trasparenze e dell'assenza di reggiseno.