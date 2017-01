Rossano ricomincia da Camil

Rubicondi alle sfilate milanesi con la nuova fiamma

15/1/2013

Entrambi vestiti in pelle, Rossano Rubicondi e la sua nuova fiamma si incamminano verso le sfilate di John Richmond. Lei, Camil, dalla carnagione mulatta, ha un fisico e una falcata da modella. Lui, coperto dagli occhiali da sole, sorride e si lascia fotografare. I due però non sembrano così affiatati, almeno all'apparenza.

foto Olycom

Proprio di recente l'ex naufrago ha confessato di non essere un gigolò. Possiamo non contraddirlo, ma è anche vero che Rossano ha dimostrato di non sapere stare senza una donna. Dopo il fallimento del suo matrimonio con Ivana Trump è volato in Florida da Milu Vimo, il suo più grande amore. Peccato che le nozze di Rossano e Milu, celebrate in gran segreto a Miami, siano naufragate prima del previsto.



Chiusa quindi definitivamente la sua storia con la ricca agente immobiliare, Rossano si è fatto pizzicare alle sfilate milanesi con una bella moretta di nome Camil. I due, pur stando molto vicini, appaiono comunque distanti.