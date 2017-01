Rosy copre il seno e mostra il lato B

La Dilettuso spedisce su Facebook la sua "cartolina" dal mare

15/1/2013

Rosy Dilettuso stuzzica la nostra curiosità palleggiando i follower di Twitter su Facebook per invitarli a vedere la sua “cartolina”. Ed ecco che si apre una pagina con una foto in cui compare praticamente nuda in una spiaggia tropicale. Con uno slip e un cappellino posa con una gamba leggermente piegata e una mano sul décolleté. Non è la prima volta che l'ex Pupa mostra immagini di sé un po' hot. Non ultime quelle a Malindi con Mauro Grifoni.

foto Twitter



Abiti scollati, perizomi e maglie trasparenti fanno parte del guardaroba della bellissima Rosy che con un fisico più che perfetto può permettersi di mostrare le sue grazie con orgoglio. Sexy, sensuale e provocante ama stupire con malizia sul suo social, proprio come ha fatto con quest'ultimo scatto.



Gambe sinuose, sedere tonico e pancia piatta. Lei sorride, anche se questa volta, a differenza di molte altre, preferisce tenere il seno coperto con una mano. Ma poco importa, resta comunque un bello spettacolo.