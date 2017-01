Stefano e Belen mostrano le gambe

15/1/2013

Forme sempre più arrotondate, tacchi altissimi e un abito svolazzante, seduta in prima fila alla Man Fashion Week, dove il suo Stefano sfila in gonna corta per John Richmond, Belen offre ai paparazzi l'ennesimo siparietto sexy con uno stacco di gambe mozzafiato e uno scorcio quasi intimo...

foto Olycom

Stesso show anche per entrare in auto, a fine sfilata. La sensuale showgirl argentina ha scelto un abito corto e morbido, che mette in mostra un pancione e forme sempre più arrotondate e lascia scoperte le gambe. Il bambino, che è confermato sia un maschietto, Santiago, come già era stato annunciato, nascerà tra il 20 e il 22 aprile, ma, dice Stefano De Martino: "potrebbe anche arrivare prima".



E' lui la star questa volta. Lui a sfilare in passerella indossando il capo icona della collezione Richmond: la gonna da uomo, nera, decorata con borchie sull'orlo e abbinata ad una giacca smoking dai revers con paillettes. Sotto alla gonna, un pantalone super aderente tipo leggings e stivali da biker, da portare rigorosamente slacciati. Ed è sempre lui a smentire le voci di imminenti nozze: "Belen, la considero già mia moglie, perché é la madre di mio figlio" e aggiunge: ""Un figlio è molto di più di un matrimonio. I matrimoni sono fatti per gli avvocati". Belen intanto, in prima fila si gode il suo Stefano: ""Sta molto bene, mi piace l'uomo emancipato. E' bello vedere dettagli maschili e femminili che si mixano, sia per l'uomo che per la donna" e attira tutti i flash su di sé con il suo spacco di cosce irresistibilmente sexy e le sue curve sensualmente "lievitate".