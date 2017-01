Sport Illustrated, sederi e décolleté da cover

Scopri le nuove protagoniste in bikini

15/1/2013

Chi sarà la covergirl del prossimo Sport Illustrated Swimsuit in uscita a febbraio? Dopo l'esplosiva Kate Upton testimonial dello scorso anno, c'è grande attesa per la nuova ragazza che vestirà sexy costumi da bagno su spiagge mozzafiato. In attesa di vedere gli scatti definitivi, la senior editor della rivista M J Day ha regalato qualche scorcio interessante dal backstage con sederi a tutto tondo e décolleté affascinanti.

foto Instagram

Sbirciando sul suo Instagram abbiamo scovato diverse prospettive: modelle dal fisico eccezionale fotografate nelle loro curve più sexy senza però lasciare intravedere il loro viso, proprio per mantenere il riserbo totale sui nomi delle belle che si spoglieranno per l'edizione 2013.

Intanto sport Ilustrated fa sapere che tra le modelle ritratte in bikini ci sarà anche Katherine Webb, Miss Alabama 2012 che è emozionatissima per il suo esordio supersexy. Guarda le foto e cerca di scoprire chi saranno le sensuali protagoniste del prossimo Swimsuit.