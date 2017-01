Lola Ponce, forme arrotondate al sole

Da Miami scatti di una gravidanza felice

15/1/2013

Rilassata, in splendida forma e innamorata: "Mi chico nos retrata tomando sol" cinguetta Lola Ponce postando uno scatto in bikini verde mentre prende il sole su una barca. La sua gravidanza continua felice a Miami e l'attrice e cantante sfoggia forme sempre più arrotondate e irresistibilmente sexy.

foto Instagram

Sempre più innamorata Lola posta commenti inequivocabili: "Gracias a Dios y a la vida por este increíble hombre que me llena de felicidad", scrive la Ponce ringraziando Dio per averle dato un uomo come Aaron che la colma di felicità, un uomo che lei ama chiamare "The prince of my life".



Principessa è invece la piccola che nascerà: "Mágic sunday con mi príncipe y princesita..." commenta Lola sotto ad uno scatto che la ritrae abbracciata ad Aaron. Insomma una coppia perfetta e due futuri genitori che sembrano avere tutte le carte in regola.