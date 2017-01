De Martino: "Belen la considero già mia moglie"

Il bebè in arrivo più importante del matrimonio

14/1/2013

Sfila con la gonna, i capelli laccati tirati indietro e una giacca nera per John Richmond alla Fashion Week milanese e di Belen dice: "La considero già mia moglie, perché é la madre di mio figlio". Così Stefano De Martino "liquida" il tema matrimonio e aggiunge: "Sono molto emozionato, sappiamo che il bambino dovrebbe nascere tra il 20 e il 22 aprile, ma potrebbe anche arrivare prima".

foto Ansa

Niente nozze imminenti quindi, come spesso si è mormorato negli ultimi giorni, ma grande attesa per il piccolo Santiago: "Un figlio è molto di più di un matrimonio. I matrimoni sono fatti per gli avvocati". Così il ballerino di "Amici" e compagno di Belen Rodriguez ha detto ai giornalisti che lo hanno intervistato dopo la sfilata in passerella da John Richmond.



De Martino ha indossato il capo icona della collezione: la gonna da uomo, nera, decorata con borchie sull'orlo e abbinata ad una giacca smoking dai revers con paillettes. Sotto alla gonna, un pantalone super aderente tipo leggings e stivali da biker, da portare rigorosamente slacciati. "Questo look mi diverte, certamente bisogna saperlo portare", ha continuato De Martino. Nel mondo della moda oggi è difficile fare cose nuove, questo stile è innovativo. Mi piace il gusto Richmond, perché é di tendenza ma non stravolge il look".



Seduta in prima fila ad applaudirlo Belen Rodriguez, che si è poi fatta fotografare mostrando con orgoglio le curve arrotondate della sua dolce attesa. La pancia lievitata e anche il lato B. Di Stefano dice: "Sta molto bene, mi piace l'uomo emancipato. E' bello vedere dettagli maschili e femminili che si mixano, sia per l'uomo che per la donna".