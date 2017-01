Occhietti da furbetta già a 7 anni

Ecco la Mosetti quando andava a scuola

14/1/2013

Chi è questa bambina sbarazzina dagli occhietti furbi che ammicca all'obiettivo? Ora è una donna sensuale e affascinante, da poco tornata single, ma sempre grintosa e ammaliante. Su Twitter posta tre foto di quando non voleva andare all'asilo, del primo giorno di scuola e a 7 anni in vacanza. Capelli mori, allora corti, oggi lunghi, visino dolce e aria birichina. L'avete riconosciuta? Si tratta di Antonella Mosetti.

foto LaPresse

La ex ragazza di Non è la Rai a Domenica Live ha raccontato della sua storia d'amore con Aldo Montano conclusa da qualche mese: “E’ stato un logorio lento, lento. La magia passa. Ti svegli una mattina e ti chiedi se a 37 anni vuoi continuare a fare la fidanzata di un uomo molto importante, che ancora ha molto da dare allo sport. Forse lui avrebbe cambiato la mia vita, facendomi fare la donna di casa, e io avrei cambiato la sua. E non è giusto, quando ami una persona non le cambi la vita”.



“E’ stata una storia d’amore molto lunga, molto forte, vera proprio, vera al 100%, vissuta al massimo, nel bene e nel male, col suo lavoro che lo portava in giro per il mondo spesso. Siamo andati a vivere insieme dopo poco tempo. Dopo sei anni, se non costruisci un obiettivo, un figlio, una casa insieme, un matrimonio, l’amore scema, diventa un po’ noioso”.