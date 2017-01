La Guerra sulla bilancia: "Devo magnaaaa'"

E intanto Briatore perde sette chili

14/1/2013

"Devo magnaaaa'" cinguetta Barbara Guerra sulla bilancia che segna 45 chilogrammi. In palestra, la bella showgirl tra un esercizio e un autoscatto rivela il suo peso piuma prendendo in considerazione l'idea di dare una svolta alla sua alimentazione. Sembra invece soddisfatto Flavio Briatore che, scheda peso alla mano, su Twitter svela: "Tra una riunione e un bagno ho perso 7kg".

foto Twitter

Poco prima di Natale Barbara temeva di perdere la sua silhouette a causa degli struffoli preparati da sua madre. A distanza di poche settimane, dimostra che i dolcetti sono stati già ampiamente bruciati. Non ci voleva certo la conferma della bilancia per capirlo. Ma almeno, è il caso di dirlo, si è tolta un bel peso. Tanto che, davanti alla prova bilancia, è proprio lei a suggerire a se stessa che dovrebbe mangiare un po' di più.



Flavio Briatore, sempre in Kenya, sembra si sia messo a stecchetto per alleggerire le sue maniglie dell'amore. Impegnato a sbrigare gli ultimi dettagli prima dell'apertura del suo nuovo locale, trova anche il tempo per pensare alla linea. Così, dopo qualche sacrificio condivide con i suoi follower l'ottimo risultato ottenuto. Quale sarà il suo traguardo?



Se c'è chi non si preoccupa delle calorie, anche perché non ne ha proprio bisogno, è Melita Tonio che a casa sua ha organizzato una festa a base di spezzatino con patate e frittelle.