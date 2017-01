Dolcenera, dal palco a un'isola deserta

La cantante in bikini, forma perfetta

14/1/2013

"Un'isola deserta... Mi arrendo" e a braccia alzate una splendida Dolcenera in bikini comunica su Twitter la sua resa. Stop per un po' al lavoro, solo relax, tintarella e stupore per il meraviglioso luogo in cui si trova. Dalle Maldive la cantante pugliese posta il reportage delle sue vacanze invernali.

foto Instagram

"Il sole dipinge le nuvole, l'oceano e me", scrive in un altro post accanto ad una foto che la ritrae in romantica contemplazione del mare e poi ancora mentre tiene tra le mani una grossa stella marina: "Ovunque vada incontro una stella". Dolcenera, capelli corti e sbarazzini, appare in ottima forma e il bikini animalier mostra il suo fisico tonico.



Dopo aver trascorso mesi in giro per l'Italia con il suo tour ora è tempo di relax in un paradiso terrestre. La cantante 35enne di Galatina però non stacca completamente i fili e con la sua macchina fotografica documenta la sua vacanza e la condivide con i fans.