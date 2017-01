Nozze supersexy per Manuela e Nicole

Arcuri e Minetti provano l'abito bianco

14/1/2013

“Speriamo che porti bene” commenta Nicole Minetti postando su Facebook le immagini che la ritraggono avvolta in un sensuale abito bianco sul palco della manifestazione napoletana Tutto Sposi. Stesso pensiero deve avere avuto Manuela Arcuri che è la madrina della kermesse e per l'occasione ha sfoggiato un abito realizzato ad hoc per lei dalla stilista Mariarosa Cacciapuoti dell'atelier Vanitas.

foto Olycom

Sia la Arcuri che la Minetti sembrano intenzionate a maritarsi presto. Manuela pare voglia dedicarsi di più alla vita privata riservando più tempo alla sua relazione con Giovanni Di Francesco e chissà pensare a una maternità. Anche la Minetti sogna il principe azzurro e confessa: “E' la prima volta che sfilo in abito bianco e per una donna giovane come me è molto emozionante. Sogno il giorno in cui lo indosserò...”.