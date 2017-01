Claudia fa shopping e "infiamma" la boutique

La Galanti super sexy in pantaloni in pelle e tacchi fetish

13/1/2013

Pantaloni aderenti in pelle nera in stile fetish con cerniere alle caviglie, tacchi vertiginosi, un cappello in testa e curve super bollenti. Claudia Galanti infiamma lo shopping milanese mentre è in giro per acquisti con il compagno Arnadu Mirman il piccolo Liam.

foto Splash News

In bikini da Miami la splendida showgirl di origini paraguayane ha dato spettacolo per un paio di settimane durante le feste natalizie, sfoggiando il suo lato B scultoreo e le sue forme conturbanti sulla spiaggia. Per non parlare delle acrobazie amorose con Arnaud sul lettino in riva al mare. Ma Claudia è super sexy anche in versione vestita.



Specie se il look è fetish e indossa pantaloni super aderenti che sottolineano le sue curve sexy, lato B in pole position. E una volta arrivati alla cassa per pagare Miss Galanti non risparmia il solito siparietto hot con Arnaud, lo bacia appassionatamente e con gratitudine, si potrebbe pensare. Sarà lui a tirare fuori il portafogli.