Kate e William cercano una tata

I tempi stringono, il bebè nascerà in estate

13/1/2013

Ci hanno ripensato. La loro decisione di fare a meno di una tata è andata in frantumi sotto il peso della tradizione inglese e ora Will e Kate sono alla ricerca di una super governante. I due hanno già pubblicato l'annuncio ufficiale, i tempi stringono, e c'è da pianificare la nuova vita a due con un neonato, in arrivo d'estate, che avrà bisogno di mille attenzioni.

foto LaPresse

La tata, in sole 37 ore di lavoro settimanale, dovrà pulire tutte le stanze della residenza di Kensington Palace, stirare, lavare, portare fuori il cane, guidare l'auto, badare al neonato, pulire l'argenteria e sistemare il guardaroba del principe.



Insomma, Kate e William cercano la donna bionica... Lo stipendio? Non è dato sapere, ma l'idea di lavorare per la coppia più in vista del paese ha già spinto una quindicina di persone a inoltrare la propria candidatura.