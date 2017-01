Irina, sexy e magnetica in bikini

La Shayk testimonal per la marca di costumi Agua Bendita

13/1/2013

Sexy, magnetica, irresistibile. Eccola Irina Shayk mentre sfoggia le sue sinuose curve per una nota marca di costumi da bagno tra le onde del mare e una fitta vegetazione esotica. Viola, nero o bianco, non c'è colore che stoni con il suo meraviglioso corpo. La fidanzata di Cristiano Ronaldo ammicca davanti all'obiettivo e lascia che siano i suoi seni piccoli e tonici, i fianchi e le gambe a esprimere ciò che di più bello il suo fisico può donare.

foto Olycom



Ha ammesso di allenarsi costantemente per mantenere il suo corpo sempre al top consapevole del fatto che deve il suo successo a quelle rare forme perfette che madre natura le ha donato. Così può permettersi di indossare per la nuova collezione della linea di costumi Agua Bendita. Con un micro gilet impreziosito da tante catenelle che evidenzia un décolleté di tutto rispetto o uno slip che copre appena le sue parti intime lascia senza parole e accende l'immaginazione dei suoi ammiratori.



Di fronte a tanto splendore non possiamo che ribadire quanto il fuoriclasse portoghese sia fortunato ad averla al suo fianco.