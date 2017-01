Le star al trucco e parrucco con ironia

"Ho talmente tante ciglia finte che Moira Orfei mi fa un baffo", twitta la Santarelli

12/1/2013

“Buongiorno...ho talmente tante ciglia finte stamani che Moira Orfei mi fa un baffo”, twitta Elena Santarelli con il trucco appena ultimato e un grosso bigodino in testa. Anche Elisabetta Canalis si lascia asciugare i capelli mentre si diletta con gli autoscatti davanti allo specchio. La Caracciolo mostra il risultato della sua acconciatura: via gli "spaghetti" ha optato per un capello mosso. Ma anche Valeria Marini è alle prese con il suo look...

foto Instagram



Sono tutte indaffarate per diventare ancora più belle di quanto già non lo siano. Nei camerini di Mediaset la Canalis, con una magliettina corta e gli addominali in bella vista, si fa acconciare i capelli da una parrucchiera che ritrova dopo tanto tempo, in una stanza in attesa che inizi lo shooting fotografico la Santarelli cinguetta con autoironia puntando il dito sulle ciglia ritoccate, mentre la Caracciolo, con uno scatto dal basso verso l'alto evidenzia il suo capello ondulato. Valeria Marini invece ha ben due persone che le sistemano i dettagli. Una si occupa del trucco e l'altra dei capelli. Lei sorride allo scatto di Domenico Zambelli come una vera diva.



Giocano con il look anche Nicole Minetti e Justine Mattera che invece di rinnovare la propria acconciatura preferiscono indossare dei grandi occhialoni con montatura nera. Anche loro, con quell'espressione da sexy studentesse, sono bellissime.