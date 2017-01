Lily Cole, topless in alto mare

A St. Barth vacanze hot per la modella

12/1/2013

Un tuffo nelle cristalline acque di St Barth per la statuaria modella e attrice inglese Lily Cole che insieme a un gruppo di amici si gode in totale libertà le sue vacanze invernali. Con uno slip leggermente più bianco della sua carnagione color latte Lily preferisce non indossare il reggiseno sfoggiando un topless da 10 e lode.

foto Olycom

Con i suoi rossi capelli al vento la Cole si gode la bellezza delle Antille lasciando che il suo corpo, praticamente nudo, possa godere dei caldi raggi del sole. Scherza con un'amica, guarda l'orizzonte e poi decide di tuffarsi in mare.



Nessun imbarazzo per la giovane modella inglese che mostra con disinvoltura un décolleté a dir poco perfetto e un lato B che pare disegnato.