La settimana delle stelle

Quel che vi siete persi in sette giorni

11/1/2013

Dalle rivelazioni bollenti di Claudia Galanti alle immagini scottanti di Fabrizio Corona con la sua nuova “Belen”, passando per i desideri di maternità di Michelle Hunziker, Elisabetta Canalis in reggiseno leopardato, il calendario audace di trentalance e non solo... Ecco cosa vi siete persi.

foto Dal Web

LUNEDI' 7 GENNAIO 2013



Nicole Minetti... va in bianco a Miami



La Capriotti come mamma l'ha fatta



MARTEDI' 8 GENNAIO



La Galanti: "Ho amato tre donne"



Un 2013 all'insegna dell'hard con Trentalance