Leggings super sexy per la Gregoraci

Eli sfila in piazza di Spagna

11/1/2013

I leggings rossi le fasciano sensualmente le lunghe gambe sinuose e Elsabetta Gregoraci cammina con passo deciso per le vie dello shopping romano. Abbronzatissima e in piena forma dopo il lungo periodo passato in Kenya la moglie di Flavio Briatore è tornata a casa... Ci sono i saldi meglio affrettarsi!

foto Olycom

Dopo la vacanza a Malindi Eli è quindi rientrata in Italia piena di nuove energie da dedicare agli acquisti post festivi in Piazza di Spagna. La conduttrice di "Made in Sud" è in super forma. I leggings aderenti e fascianti e gli stivali neri sotto le ginocchia le sottolineano le gambe lunghe e sinuose e un lato B scultoreo, da vera maratoneta allenata allo shopping.



Elisabetta si è portata il caldo africano con sé visto il look primaverile che sfoggia sorridente, un gilet di montone sopra una maglia a righe orizzontali bianca e nera. Il volto abbronzato e rilassato poi non lascia dubbi sulla vacanza appena terminata. La signora Briatore se la passa proprio bene e tra telefonino e borse piene di vestiti sfila sotto i flash dei paparazzi come una vera diva.