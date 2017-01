Brumotti, guarda che foto shock

Vittorio vittima di un incidente, Giorgia in aiuto

11/1/2013

“Sono andato adesso in ospedale santa corona (nel savonese, ndr) per trauma facciale con bike! Non mi visitavano perché non avevo documenti”. Così cinguetta Vittorio Brumotti, allarmando i suoi followers con una foto insanguinata che lo mostra con il labbro ferito a causa di un brutto incidente in bici. Poi rassicura tutti: “Palmina in aiuto! Passa tutto! Grazie buona notte!” dice mostrandosi abbracciato e guarito alla sua Giorgia.

foto Twitter

Non è stata una settimana facile quella di Brumotti e della Palmas che lunedì mattina avevano denunciato in tempo reale via Twitter l'incursione dei ladri sulla sua auto parcheggiata a Milano 2. Ma l'inviato di Striscia l'aveva presa bene: “Avevo la telecamera davanti... Fregati!”. Ora l'incidente in bici e così la fidanzata Giorgia Palmas poco fa cinguettava: “E oggi per cominciare bene la giornata una bella doccia nell'acqua Santaaaa!!! ;-) buona giornata gente!!”.