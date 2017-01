La Canalis si "becca" una multa

Eli fa sosta vietata per shopping

11/1/2013

Allo shopping, da quando è tornata a Milano, Elisabetta Canalis non sa resistere. Specie in tempi di saldi. E non importa se oltre al conto della boutique l'ex velina dovrà pagare anche un bel multone per sosta vietata. Filosofia da vip.

foto Olycom

Dopo una lunga sessione di shopping da Pinko, nel centro di Milano, tra cambi e prove d'abito, la showgirl sorridente e soddisfatta esce dal negozio con i suoi acquisti, carica nel bagagliaio le borse e trova la multa sul parabrezza.



Con nonchalance e filosofia Eli continua a sorridere ai fotografi. Sembra in cerca di flash. Prende la multa e sale in auto, incidente già dimenticato. Del resto una star non si può certo preoccupare anche del parcheggio. Specie quando va a fare shopping.