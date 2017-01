Dalla Satta alla Minetti tutte a scolpire le forme

Scatti "sudati" su Twitter

11/1/2013

Sudano con gli addominali, lavorano sodo sul tapis roulant, fanno piegamenti e curano i glutei. Questo il segreto di Cecilia Capriotti, Melissa Satta, Nicole Minetti e Claudia Galanti per sfoggiare curve sempre perfette. Finite le feste le star si rimettono in forma tra palestra e personal trainer. Tutte a scolpire le forme.

foto Twitter

"#training#abs#gym#fitness#health", cinguetta Nicole Minetti su Instagram mostrando lo scatto mentre, sul tappetino, è alle prese con la palla di Pilates e gli addominali. A controllare che il lavoro venga fatto a dovere un personal trainer attentissimo agli abs dell'ex consigliera Pdl. Melissa Satta in shorts e canottiera bianca posta un autoscatto dopo aver terminato il suo allenamento sul tapis roulant, mentre siede sui talloni: "Allenamento time" scrive.



E ancora Cecilia Capriotti alle prese con i pesanti esercizi scolpisci-glutei e Claudia Galanti, in uno scatto di qualche settimana fa, da Miami, mentre si allena con il suo personal trainer all'aperto. Addominali scolpiti, lato b scultoreo e curve perfette, il risultato c'è e si vede. Bellissime e sexy le quattro star dello showbiz sanno come prendersi cura del loro bene più prezioso: un corpo mozzafiato.