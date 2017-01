La Canessa in topless dal tatuatore

Guenda confessa: mi piace un golfista

11/1/2013

Guendalina Canessa non si fida di nessuno. Un motto che si è addirittura stampato sulla pelle della spalla. Ecco l'ultimo tattoo dell'ex gieffina che posa in topless con il suo tatuatore di fiducia, Spektrum. Fisico mozzafiato come sempre e pose ardite per il settimanale Visto, così Guendalina si svela. Intanto sul fronte sentimentale confessa nuovi amori in vista. A Pomeriggio 5 ha ammesso: "Il ragazzo che mi piace è un golfista".

foto Facebook

Non si altro. Un 27enne sportivo avrebbe fatto perdere la testa alla Canessa, ma per non portarsi sfortuna non aggiunge altro, ma ammette solo che il dolore per la fine della sua relazione con Daniele Interrante è stato grande: “E’ ovvio che Daniele Interrante mi ha strappato il cuore dal petto. Ci ho sofferto ma l’ho presa con filosofia. E’ come se fossi caduta da cavallo, ma anziché rimanere scioccata fossi risalita”.



Più forte che mai Guenda è pronta a ricominciare, anche se non dimentica il passato. Tanto da incidersi sulla spalla una frase chiara: “Trust No One”, un avvertimento esplicito alle sue vicende sentimentali.