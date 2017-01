Morgan, dito medio fuori dall'ospedale

Il musicista riposta a casa Jessica e Lara dimesse dall'ospedale di Olbia

10/1/2013

Se pensate che essere diventato padre per la seconda volta abbia fatto mettere la testa a posto a Morgan vi sbagliate di grosso. Proprio all'uscita dell'Ospedale di Olbia dove è nata la piccola Lara, il giudice di X Factor ha regalato un bel dito medio ai fotografi. Jessica, al suo fianco, smessi i panni di rockettara, sulle pagine di Visto, è apparsa ancora un po' provata dalle fatiche del parto.

foto Visto

La coppia ha scelto di far nascere la loro bambina in Sardegna, dove Jessica ha trascorso gli ultimi mesi della gravidanza mentre il cantante si destreggiava tra tv e serate in giro per l'Italia. E proprio ad Olbia è nata Lara nella notte del 28 dicembre. Per la gioia di mamma e papà. Ma quando nel giorno delle dimissioni di compagna e figlia, il cantautore si è ritrovato i paparazzi fuori dall'ospedale, ha cercato di difendere la privacy della famiglia nascondendo le sue donne dietro un bel gestaccio.



Jessica, dal canto suo, non ha fatto una piega. Sguardo basso, struccata e con i capelli raccolti, sembrava ancora un po' affaticata e comunque molto diversa da quell'immagine un po' dark che ha sempre dato di sé. Decisamente più su di giri era Morgan che proprio di recente ha ricevuto il terzo no consecutivo alla sua richiesta di partecipazione a Sanremo e ha comunicato la sua decisione di abbandonare X Factor per dedicarsi alla musica e alla sua seconda bambina (la prima è Anna Lou, di 11 anni avuta dalla relazione con Asia Argento), sicuramente musa ispiratrice per le sue prossime canzoni.