Minetti, semitopless in jeans

Nicole sui cartelloni pubblicitari

10/1/2013

Un fondoschiena come quello di Nicole Minetti? Si può avere, grazie a un gioco di cuciture e posizionamento delle tasche dei jeans. Dopo il suo debutto social, Nicole non smette più di regalare scatti ai suoi followers: dalle immagini sexy in abito nero e scintillanti swarowsky a quelle in semitopless con solo i jeans addosso per la campagna Fruscio. Ma c'è tempo anche per scherzare dal parrucchiere con uno scatto direttamente sotto il casco...

foto Facebook

Dopo le immagini in bikini dalla spiaggia di Miami, la Minetti invia scatti supersexy per la campagna di intimo che la vede protagonista, senza dimenticare qualche foto spiritosa mentre si sottopone a una seduta dal parrucchiere. Intanto tra i manifesti Fruscio campeggia l'immagine della ex consigliera in semitopless con i soli jeans addosso e così anche Nicole va ad allungare la lunga fila di belle che hanno posato per pubblicizzare i denim senza nulla sopra...