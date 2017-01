Corona, una notte d'amore con la sua Belen

L'ex re dei paparazzi pazzo d'amore per una ragazza sosia della showgirl

10/1/2013

Gli scatti mettono a dura prova anche i più attenti. Corona avvinghiato ad una ragazza in atteggiamenti inequivocabilmente intimi, come siamo abituati quando si tratta dell'ex re dei paparazzi. Capelli mori, sguardo languido, tratti esotici... Ma è davvero Belen?

foto Novella 2000

Naturalmente no. Si tratta di una splendida ragazza di origini marocchine che Corona ha incontrato per caso al bar dell'hotel Bulgari pochi giorni fa. "Uno shock" dice lui stesso a Novella 2000 che ha pubblicato le immagini in esclusiva. L'illusione che fosse proprio Belen è durata solo qualche istante poi l'ex re dei paparazzi ha realizzato che si trattava di un'altra, una copia perfetta però della showgirl argentina.

E' bastata uno sguardo, uno scambio di battute: "Chi sei? ", ha chiesto lui, "Vengo dal Sud America, da Corso Buenos Aires", ha detto lei, "Bene io vengo da Corso Como" la replica di Corona e poi via verso una notte di follie ad altissimo tasso erotico. "Abbiamo fatto l'amore", dice Fabrizio "ed è stato come farlo con Belen". Sulla sua rubrica telefonica l'ha registrata come Belen-Sosia ed è certo che questa ragazza gli farà perdere la testa. Di Belen però ce n'è una sola e Corona lo sa, ma per smaltire lo smacco di averla persa lui si accontenta anche di una copia...