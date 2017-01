Santarelli, autoscatti "intimi"

Elena nel backstage di un nuovo spot

10/1/2013

Cinguetta in tempo reale e posta le immagini che la ritraggono in slip e reggiseno nel backstage dello shooting Infiore 2013-2014. Elena Santarelli ha scelto il percorso social per condividere con i suoi fan i momenti “intimi” mentre posa davanti all'obiettivo per una nuova campagna pubblicitaria. Testimonial del brand di lingerie la compagna di Bernardo Corradi appare in gran forma con gambe affusolate e sexy e curve da sballo.

foto Twitter

A chi le chiede qualche foto in anteprima del nuovo spot risponde di seguirla via Twitter. Già perché ormai Elena condivide ogni momento della sua vita con i suoi followers, anche quelli più “intimi” in biancheria. E così eccola posare sensuale e affascinante con i capelli sciolti sulle spalle, lo sguardo intrigante e il décolleté esplosivo.



Ma l'ironica Elena non dimentica anche di spedire qualche cartolina social durante la fase di make up o addirittura con la panciona in bella vista della sua make-up artist, Patrizia.