Belen dà la buonanotte su Facebook

Scatti sensuali in bianco e nero

9/1/2013

Gli occhi languidi, le labbra carnose e il volto addolcito, Belen posta l'ennesimo scatto privato. Questa volta è un semplice "notte" augurato ai suoi followers con un collage di immagini in bianco e nero in cui la showgirl argentina si mostra più sensuale che mai.

foto Facebook

La vacanza in Argentina, da poco terminata, le ha sicuramente regalato curve più arrotondate, come mostra lo scatto fatto in aeroporto e una candida dolcezza nel volto che è tipica delle donne in dolce attesa.



Ma l'irresistibile carica di sensualità della bella showgirl argentina è innegabile. E mentre si prepara per andare a dormire e smaltire il jet leg del lungo viaggio la sua "buonanotte" e quegli scatti in bianco e nero sono una promessa di una notte serena e dolcissima accanto all'uomo che ama.