Per Kate compleanno con svolta fashion

La duchessa di Cambridge compie 31 anni e li festeggia "in privato" con William

9/1/2013

Il regalo di compleanno le è arrivato in anticipo, quando pochi mesi fa Kate Middleton ha scoperto di essere incinta del "bebè reale". Così la duchessa di Cambridge ha deciso di festeggiare i trentun anni, il 9 gennaio, "in privato". Con il principe William, che pare le abbia donato un cottage-nido d'amore per trascorrere la gravidanza in tutta tranquillità. Intanto i media evidenziano la svolta fashion: dagli abiti di Zara a quelli griffati.

foto LaPresse



Certo, il pancione non si vede ancora e il guardaroba non è diventato "pre-maman", ma secondo "Vogue" il look sta progressivamente passando da "accessibile" a più sofisticato. Si nota infatti come, con il passare dei mesi, Kate abbia sempre più raramente indossato capi Zara, per esempio, spostando la sua attenzione sulle griffe: Alexander McQueen, Alice Temperley e Stella McCartney in particolare.



Eppure il tutto era cominciato con un certo clamore, ricorda il magazine, citando ad esempio come dopo le immagini diffuse per l'annuncio del fidanzamento con William in cui Kate indossava un abito chiaro della catena Reiss, i negozi del marchio furono letteralmente presi d'assalto. Sempre con una grande attenzione ai particolari, come dimostra l'episodio in cui, l'anno scorso, per un abito chiaro e lungo chiese che venisse ritoccato affinché non adagiasse troppo su fianchi e fondoschiena, per evitare l'"effetto Pippa".