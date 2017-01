Il sexy calendario delle Bellezze Venete

Estetiste, modelle e bariste, ecco dodici mesi ad alto tasso erotico

9/1/2013

Torna per il settimo anno consecutivo il calendario delle Bellezze Venete. Ragazze stupende con l'ambizione di fare strada nel mondo dello spettacolo si sono messe a nudo per realizzare dodici mesi ad alto tasso erotico. Studentesse, modelle, bariste e cameriere hanno sfoderato la loro sensualità indossando piccante lingerie e vertiginosi tacchi a spillo. Il progetto, nato per valorizzare le donne della regione, nasce da un'idea di Paolo Braghetto.

foto Ufficio stampa



Molte di loro svolgono lavori comuni, ma sognano la fama. Intanto, come delle vere professioniste posano davanti all'obiettivo del fotografo Dennis Castelli mettendo in mostra i loro fisici statuari. Le pose ammiccanti lasciano poco spazio all'immaginazione. Topless, capelli scompigliati, lingerie in pizzo e costumi provocanti sono un vero attentato al cuore di chi avrà il piacere di sfogliare mese per mese il calendario 2013 delle Bellezze Venete.



Anche quest’anno è stata confermata una presenza maschile per accontentare il pubblico femminile. Si tratta di Leonardo, un super tatuato personal trainer veneziano già apparso in un reality tv.