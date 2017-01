Le scollature di Alicia infuocano la Rete

Un blog di soli seni fa impazzire il mondo del social

9/1/2013

In meno di tre mesi ha raggiunto quasi 3 milioni di visitatori sul suo blog e tutto grazie al suo seno. Si chiama Alicia Young, ha 31 anni ed è un ingegnere di Valencia, Spagna e grazie alle sue scollature hot sta diventato un vero e proprio fenomeno in rete.

foto Twitter

Bruna, avvenente e maliziosa, Alicia ha lanciato il suo blog, "Les escotes de Alicia" ovvero "Le scollature di Alicia", meno di tre mesi fa, "per gioco" spiega lei stessa: "Non lo faccio per denaro. E' cominciato come uno scherzo, ma adesso mi sto divertendo...". Oltre al suo conturbante seno, strizzato in camicette e abiti, mai completamente scoperto e spesso con qualche scritta sopre e alle gambe, lunghe e sinuose, però di lei non si vede altro.



Alicia infatti non ha mai mostrato il suo volto e in Spagna adesso è "caccia" alla bella blogger che sta facendo impazzire il mondo del social network. La stampa spagnola vuole assolutamente scoprire, chi è, dove vive e com'è fatta veramente Alicia. Intanto c'è già chi ha raccolto le sue scollature più hot in un video postato su YouTube e chi pensa ad un calendario dedicato al suo seno. Insomma la bella blogger ha fatto centro, e le è bastato