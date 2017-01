La Canalis "graffia" in reggiseno leopardato

Siparietto hot in camerino

9/1/2013

Tra i suoi buoni propositi per il 2013 c'era anche "vestirsi in maniera più femminile" e Elisabetta Canalis ha cominciato subito. In giro per le vie di Milano a fare shopping l'ex velina è stata soprresa in camerino mentre prova abiti super sexy e, tra un cambio e l'altro, et voilà, sotto la giacca spunta un reggiseno leopardato in bella vista.

foto Olycom

Arrivata da poco in Italia la bella showgirl si è subito concessa un pomeriggio di puro shopping a Milano, passando di boutique in boutique con un'amica. E se l'intento era apparire più femminile Eli ha centrato nel segno. In giacca di pelle e jeans verdi la Canalis ha cominciato il suo giro.



I paparazzi non l'hanno persa d'occhio un istante, indugiando soprattutto nei cambi d'abito e"pizzicandola" in camerino durante un piccante strip. Tra un cambio e l'altro infatti la showgirl ha svelato, sotto la maglia, un "graffiante" reggiseno leopardato animalier super sexy.



Poi è stata la volta di un mini abito nero, con velo a strascico e stacco di gambe, lunghe e sinuose, da dieci e lode. Indiscutibilmente femminile. Obiettivo raggiunto.