Barbara e Pato, amore ad alta quota

La Berlusconi e il calciatore felici a St. Moritz

9/1/2013

Abbracci che scaldano il cuore, giochi sulla neve, sorrisi e intesa in alta quota. Barbara Berlusconi e Alexandro Pato hanno trascorso una tenera vacanza a Sankt Moritz con i bambini (del consigliere del Milan), legatissimi all'attaccante. Anche se l'ex calciatore rossonero volerà in Brasile per vestire la maglia del Corinthians, la coppia non ha paura della lontananza. I due fanno le prove di famiglia, innamorati e felici, come mostra "Chi".

foto Chi



Pato gioca con i piccoli Alessandro ed Edoardo, trascina lo slittino, abbraccia la fidanzata e immortala i momenti felici sul telefonino. I 10 mila chilometri che li separeranno non sono un problema per la coppia che resiste da oltre due anni.



D'altronde Barbara, dopo l'annuncio ufficiale del trasferimento del calciatore, aveva subito messo a tacere i gossip che li volevano in crisi: "Siamo una coppia felice e serena, la distanza Milano-San Paolo non ci spaventa. Figuriamoci". E gli scatti che arrivano dalle ultime loro vacanze insieme, Courmayeur prima e St. Moritz poi, confermano le parole del consigliere del Milan.



Che assicura di aver anteposto sempre "l'interesse del club a quello privato". Il quadretto di famiglia in montagna le dà ragione, la lontananza non raffredderà i loro sentimenti.