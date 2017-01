Michelle vuole allargare la famiglia con Tomaso

Hunziker: "Deve essere Dio a volerlo, perché è lui che ti manda un bambino"

9/1/2013

Si dice pronta per allargare la famiglia con Tomaso, ma “un figlio deve arrivare da solo e deve essere Dio a volerlo, perché è lui che ti manda un bambino” dichiara Michelle Hunziker sulle pagine di Chi in occasione di una romantica vacanza sulla neve a Saint Moritz con il compagno e Aurora. Felice e sorridente come non mai confida anche che Trussardi tra coccole e attenzioni sa come farla rigare dritto.

foto Chi



Saltata la vacanza al caldo Michelle e Tomaso si sono rifugiati in montagna per trascorrere qualche giorno insieme. La coppia si è divertita a pattinare sul ghiaccio, a ridere e scherzare sulla neve e a godersi un po' di sole sulle panche di un rifugio.



La showgirl sembra serena e dopo tanto tempo si dice pronta per rimettersi seriamente in gioco: “Ho i miei tempi, ma lui mi ha fatto capire da subito che faceva sul serio, che non sarei scappata”. Dopo la fine del suo matrimonio con Eros Ramazzotti che ha vissuto “come un fallimento, un dolore enorme”, con Tomaso è tornata ad avere fiducia nell'amore tanto da desiderare di avere un figlio da lui perché ora ha la serenità giusta per prendersi "responsabilità importanti".