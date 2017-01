La Galanti: "Ho amato tre donne"

Claudia si svela col mensile Maxim

8/1/2013

Bella, sfrontata, irriverente, la nuova era di Claudia Galanti è all'insegna della seduzione, del sex appeal, dell'erotismo. L'abbiamo vista in bikini succinti e in pose ardite al mare a Miami con il compagno, ora compare sulla cover del mensile Maxim altrettanto hot. E svela: “Ho amato tre donne in maniera folle, senza loro non potrei vivere".

foto Instagram

“Due bellissime donne, una vicino all’altra, emanano una carica erotica strepitosa, rappresentano tutto ciò che un uomo vorrebbe trovare sotto le lenzuola”.

Ammicca all'obiettivo e racconta della sua vita da italiana d'adozione: “A Parigi entro nei bar, magari da Angelina o all’hotel Costes, e le battute non sono mai simpatiche quando si parla della “mia” Italia. Mi viene il crampo allo stomaco, vorrei dire: 'Ohi, quel paese mi ha aiutato tanto. Si sta rialzando, smettetela'. Poi però nella maggior parte delle volte taccio, mi manca il coraggio". Il coraggio però non le manca davanti all'obiettivo dove posa con disinvoltura mostrando le sue curve e il suo fisico che, da quando è diventata mamma di due bambini, è addirittura ancora più strepitoso.