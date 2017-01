Un 2013 all'insegna dell'hard con Trentalance

12:03 - Un calendario irriverente quello del re del porno Franco Trentalance, che finisce attaccato al muro per "Velvet Gossip". L'attore hard attraversa il 2013 mese dopo mese, scatto dopo scatto,confezionando un servizio a tinte forte dall'animo provocatorio. Mentre si rilassa nella vasca, sorvegliato da una dominatrice con tanto di frustino, o sorpreso sotto la doccia da due ragazze, la stella del porno sa come lasciare le donne a bocca aperta.





Dodici mesi dedicati al pubblico femminile, il cui protagonista assoluto è Trentalance. Al suo fianco esponenti del gentil sesso, più o meno giovani, incantate dal suo fisico statuario (in barba ai 45 anni) e dal fascino magnetico che sprigiona. L'attore hard non rinuncia però alla giusta dose di ironia, prendendosi un po' in giro e giocando sul suo personaggio di "maschio italiano" instancabile a letto.