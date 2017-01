La Satta gioca a far la cheerleader

Si trasforma: dall'abito da sera alla tuta sexy

8/1/2013

Meglio la Satta in versione cheerleader con pom-pon e scarpe con le ali o elegante e luccicante strizzata in un lungo abito da sera o ancora aggressiva e sexy in tutina aderente in jeans scollata? Dopo aver postato i suoi autoscatti natalizi con Kevin Prince Boateng, Melissa torna a condividere con i followers backstage e momenti “privati” dietro le quinte. Impegnata in una sitcom, la ex velina si diverte a interpretare ruoli più o meno seducenti.

foto Twitter

Per un certo periodo aveva rinunciato agli scatti social, solo qualche cinguettii, ma poche immagini. Poi a Natale è tornata la Satta-mania e Melissa ha ricominciato ad “autoscattarsi”. Nelle pose delle ultime ore si mostra in differenti ruoli: da quello più sbarazzino con le scarpe divertenti e il gonnellino a quello più audace e intrigante con la scollatura a V sul décolleté.