Cagnotto, vacanza tutto sport ai Caraibi

L'atleta si mantiene in forma in riva al mare

8/1/2013

Anche in vacanza Tania Cagnotto non rinuncia ad allenarsi. Tornata da poco dai Caraibi la nuotatrice ha infatti pubblicato su Twitter uno scatto "spericolato" che la ritrae mentre si lancia in mare avvinghiata ad una corda. Fisico scolpito e abbronzatura perfetta per Tania, che appare piĆ¹ in forma che mai. "Si ritorna al freddo:-( vacanza meravigliosa!!" cinguetta malinconica e condivide con i suoi fan l'album delle vacanze.

foto Twitter

Tanto sport quindi per la Cagnotto, ma non solo. Sulla spiaggia Tania si rilassa, posando divertita con un tipico copricapo giamaicano. Fuori dalla vasca la sportiva si gode una meritata pausa sotto il solleone dei Caraibi, prima di riprendere gli allenamenti in vista dei mondiali di nuoto di Barcellona 2013.