Gli Angeli di Victoria's scaldano l'inverno

Curve mozzafiato e location da sogno per Candice Swanepoel e compagne

8/1/2013

Gli Angeli di Victoria's Secret scacciano via i rigori dell'inverno, regalando un anticipo d'estate davvero bollente. Fisici scolpiti e curve da far perdere la testa, Candice Swanepoel e compagne mettono in mostra le loro grazie, provocando maliziose in bikini tra spiagge bianchissime e mare cristallino. Reggiseni leopardati, microslip e top a fascia per contenere le forme generose delle modelle, che presentano così la nuova linea di costumi del brand.

foto Instagram

In riva al mare in topless o strizzate in micro-slip che lasciano ben poco spazio all'immaginazione, la schiera di lolite in due pezzi fa salire la temperatura e accende l'inverno. Maliziose e sbarazzine, gli Angeli di Victoria sanno come far scordare il freddo, a suon di décolleté esplosivi e curve mozzafiato.