Aida curve esplosive in Sud America

La Yespica mostra panorami hot

7/1/2013

Mare, montagna, mare. Aida Yespica ha trascorso questo periodo di vacanze natalizie alternando la spiaggia con la neve fino a concludere il suo relax mostrando ai suoi follower un panorama davvero mozzafiato: le sue curve strette in un bikini a fascia che faticavano a contenere il décolleté distese a Punta del Este in Uruguay. Dalla famosa spiaggia del Sud America Aida cinguettato in compagnia delle amiche più care e ha svelato visioni paradisiache.

foto Twitter

Nessuna traccia del marito Leo Gonzales in questi giorni di relax. Dopo aver smesso la tuta da sci e aver abbandonato le discese innevate con al sorella e il figlio, Aida si è concessa ancora un po' di tintarella. “Kuando calienta el sol aqui en punta del este!” ha scritto mostrandosi superaffascinante con un bikini a fascia floreale e poi ancora: “Sol sol sol y mas sol!”. Ma anche per lei sono le ultime ore di vacanza, tra poco sarà di nuovo in Italia. “Fra poco torno... Besos” cinguettava poche ore fa...