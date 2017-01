La Capriotti come mamma l'ha fatta

Cecilia "anticipa" un servizio erotico

7/1/2013

Un 2013 integralmente... nudo. Così comincia l'anno bombastico di Cecilia Capriotti che dopo aver posato con il suo scintillante balconcino in bella vista, con le gambe scoperte o con mise sempre più provocanti osa ancora inaugurando l'anno con un servizio fotografico a luci rosse. Lo anticipa via Twitter mostrando una foto in cui appare di spalle, senza nulla addosso, appoggiata alla parete.

foto Twitter

“Ho la erre francese e adoro Chanel” confessa la showgirl a un suo follower, dopo che aveva raccontato di andare a letto nuda con sole due gocce di profumo addosso. Intriga e ammalia la bella Cecilia che non perde occasione per far parlare di sé. Posta una serie di foto sexy e poi però scrive: “Se mando ancora foto sexy dicono che sono egocentrica...”



Intanto annuncia una serie di scatti davvero bollenti: “Fra poco uscirà questo servizio ancora top secret”. E per chi vuole sapere di più, la Capriotti dice: “L'attesa del piacere è essa stessa piacere”.