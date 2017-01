Nicole Minetti... va in bianco a Miami

Bikini supersexy e forme generose per l'ex consigliera regionale

7/1/2013

Ultimi giorni di vacanza per Nicole Minetti, che sulla spiaggia di Miami incanta con un provocante bikini bianco che fascia a stento le sue curve esplosive. Occhialoni a specchio e tintarella perfetta, Nicole non sembra farci caso e chiacchiera disinvolta sul lettino con alcuni amici. L'ex consigliera si gode la sua nuova vita da single, dopo la fine del flirt con Giuseppe Cipriani e la presunta notte di passione con Cristiano Ronaldo.

foto LaPresse

Ma in riva al mare Nicole sembra aver ritrovato il sorriso con il modello americano Deric "Milkchocolate" Mickens, anche se per ora si tratta solo di un'affettuosa amicizia.



Le vacanze per lei sono quasi finite e su Instangram l'ex consigliera condivide la sua ultima serata a Miami, mentre si improvvisa dj e si scatena in pista da sola. Insomma se per lei il break natalizio è giunto al termine, per l'amore è ancora tempo di vacanza.